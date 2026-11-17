Le nom du groupe et le nom de l'album s'enchainent et forment une phrase : "Love Forever Changes" , l'amour toujours change, c'est ainsi qu'il faut lire le titre. De fait, rien n'est stable dans ce disque, à commencer par le cerveau d'Arthur Lee, le leader du groupe, rongé par la paranoïa et la drogue, persuadé qu'il ne lui restait plus que quelque temps à vivre malgré ses vingt-deux ans. Love est par excellence un groupe hybride. "Bicolore" , il joue un mélange de folk, de R'n'B, de garage et de rock. Arthur Lee, freak noir au milieu d'une faune blanche, promène sa silhouette longiligne sur le Strip, vêtue de frusques qu'il agence avec un savant sens du style : des bottes de l'armée délacées sur une paire de Levi's, une veste à franges sur laquelle pendent des colliers, et pour couronner le tout, une paire de lunettes aux verres losanges par-dessus lesquels il toise la foule. Ce sont avant tout les guitares acoustiques et les cordes qui dominent l'ensemble des onze titres portés par la voix d'Arthur Lee, secondé par Bryan MacLean sur deux chansons. Forever Changes est sinon le seul, en tout cas le premier, album de folk psychédélique, un registre subtil, casse-gueule au possible. Il aura fallu plusieurs décennies pour que ce disque sublime et flamboyant sorte des limbes pour être apprécié à sa juste valeur et soit aujourd'hui, et for ever, considéré comme l'un de plus beaux albums jamais enregistrés.