Bienvenue dans le tour-opérateur de l'agneau sacrifié, votre guide mégalo ! Vous allez traverser des catastrophes et des fins du monde, participer à un rituel pittoresque sur une aire d'autoroute et observer une marmotte caillassant des randonneurs depuis le sommet des montagnes. Dans ce stage de presque-survie, vous êtes invité·e à sauter par-dessus la clôture et à dompter vos démons. Avec un peu de chance, pour finir en beauté, l'agneau arrêtera de saigner et les trompettes se tairont. Dans "Bouc émissaire" , les textes répondent au langage pictural et coloré de Lucie Kohler, et les motifs se télescopent, rivalisant de fantaisie et de séduction. De quoi enluminer vos péchés, réveiller vos âmes et faire un grand bûcher de vos regrets.