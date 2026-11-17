Pierre Tétrault retrouve le héros de son premier roman (" La Vengeance ", Editions du Panthéon, 2025) ; cette âme tourmentée en quête de pardon espère un jour trouver la sérénité. Le premier opus relatait le passage de Philippe Tremblay de l'enfance à l'adolescence ; " La Sentence " s'ouvre sur son arrestation. Accusé d'avoir tué quatre personnes dans un incendie criminel, Philippe est condamné à la prison à perpétuité, commence alors pour lui une longue existence derrière les barreaux. Dans l'univers carcéral, le jeune homme doit apprendre à survivre et à trouver sa place. Les rencontres, les violences et les épreuves de la détention ravivent les blessures de son passé, alors que le souvenir de Rose, son amour d'enfance, continue de l'accompagner. Après vingt-cinq ans d'incarcération, Philippe retrouve enfin la liberté. Mais comment reprendre une existence normale après tant d'années en prison ? Comment peut-on affronter le monde extérieur lorsque l'on a appris à vivre, enfermé ?