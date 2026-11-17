Six nouvelles autour d'un même thème : la rencontre. Des vies fragilisées, des solitudes, des blessures anciennes... puis un jour, un regard, une aide, une présence. Et tout bascule. Dans des paysages de neige et de silence, les personnages avancent au bord de leurs propres failles. De ces instants suspendus naît parfois une lumière inattendue : celle d'un lien, d'une écoute, d'une renaissance possible. Et puis... un jour de neige... Tout change. L'horizon s'ouvre, l'espoir revient.