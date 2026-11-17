1475. Le terrible roi de l'Est, Barbe Bleue, est sur le point de se marier avec la jeune Aëlys. Portée par les premiers élans d'un amour qu'elle croit sincère, la jeune princesse ignore encore les sombres desseins de son futur époux. Tandis que les noces se préparent, de mystérieuses disparitions sèment la terreur dans le royaume. Au coeur de la forêt, Solan, énigmatique maître des loups, se voit confier une mission périlleuse : trouver Aëlys et l'empêcher d'épouser Barbe Bleue. Leur rencontre pourrait bien bouleverser le destin de tout un pays... et réveiller une ancienne prophétie. Pourquoi les vierges qui pénètrent dans l'antre du roi maudit n'en ressortent-elles jamais ? Que renferme cette tour délabrée dont nul n'ose s'approcher ? Et pourquoi, depuis l'avènement de Barbe Bleue, des cadavres de loups sont-ils retrouvés le coeur arraché ? Dans cette nouvelle version de La Barbe Bleue, apprenez à vous méfier des apparences. Le mal peut prendre bien des visages...