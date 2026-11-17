Et si, ce soir, à la lueur d'une bougie, vous étiez transportés dans un conte ancien, aux origines d'une histoire intemporelle... Peut-être y trouverez-vous une lueur d'espoir et une étreinte d'amour, mais prudence ! Ne vous perdez pas à travers les méandres des grimoires oubliés. Je suis le conteur d'histoires, et voici la version l'une des plus troublantes : 1697. Après la mort de sa mère, Constance voit son père se remarier avec la sulfureuse baronne Vitalie. Lorsqu'il est emporté par un mal inconnu, la fillette est livrée à la cruauté de sa marâtre et de ses demi-soeurs. Reléguée au rang de servante, elle se voit affublée du sobriquet de Cendrillon. Dix ans plus tard, son quotidien est chamboulé par sa rencontre avec Mat, jeune marchand au coeur pur qui ne parait pas rebuté par son apparence négligée. Une série d'évènements sanglants s'abat alors sur le village et une menace oubliée refait surface. D'où viennent ces terrifiants loups aux yeux rouges et la bête monstrueuse qui les guide ? Ont-ils un lien avec les fantômes qui s'animent chaque soir lorsque l'horloge sonne minuit, et que Cendrillon semble être la seule à voir ? Cette réécriture de Cendrillon vous invite à rester fidèle à vous-même. Personne n'échappe à son destin et l'on finit toujours par récolter ce que l'on sème.