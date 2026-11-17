Et si l'animation était devenue l'un des laboratoires les plus féconds du cinéma contemporain ? Depuis le début du XXIe siècle, les frontières du cinéma d'animation n'ont cessé de se déplacer : innovations technologiques, hybridation des images, nouveaux formats et modes de diffusion, retour revendiqué au "? fait main ? ", transformation du rapport au réel, renouvellement des thèmes et des imaginaires... Ces évolutions ont considérablement élargi les territoires de l'animation. De "Samuel" à "Flow", de "Bataille" à "Arco", de "Portrait de famille" à "La mort n'existe pas", ainsi qu'à travers les films de Charlie Belin, Marine Laclotte, Emilie Pigeard et Ismaël Joffroy Chandoutis, cet ouvrage explore la diversité des formes, des pratiques et des sujets qui traversent l'animation contemporaine. Réunissant les contributions de huit spécialistes, Nouveaux horizons du cinéma d'animation interroge les frontières entre réel et imaginaire, matière et numérique, cinéma et autres formes de création. Il montre comment l'animation renouvelle les régimes de l'image, transforme nos imaginaires et ouvre de nouveaux horizons au cinéma. Un ouvrage publié à l'occasion des 10 ans de la NEF Animation.