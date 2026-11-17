Les relations entre pouvoir et presse ont toujours été complexes. On reproche tantôt aux journalistes de ne rien comprendre aux politiques, tantôt d'être trop proches d'eux. On oublie que même avec tous leurs défauts, ils constituent la meilleure arme contre la communication politique. Partout, des dirigeants - en Hongrie, aux Etats-Unis - n'hésitent plus à combattre ouvertement la liberté de la presse. A l'ère des vidéos live et de la parole "sans filtre" , une nouvelle illusion s'installe : celle d'une transparence qui pourrait bien n'être que le nouveau nom de la propagande. Ces grandes questions, ce livre choisit de les aborder par le bas : à hauteur d'un métier, depuis un poste d'observation privilégié - l'Elysée. Tous les jours de l'année, des reporters suivent la Présidence de la République. Ils couvrent chaque déclaration, chaque déplacement du chef de l'Etat, voyagent derrière le Président aux quatre coins du pays et du monde, échangent avec les conseillers de l'Elysée, décryptent la "communication officielle" . Quelles sont leurs contraintes, leurs méthodes, leur éthique ? Comment leur métier a-t-il évolué au fil des quinquennats et des personnalités présidentielles ?