Sultana s'endort et se réveille dans un monde extraordinaire : le Ladyland, un pays dirigé exclusivement par des femmes. Ici, les hommes restent en réclusion domestique tandis que les femmes gouvernent, innovent et transforment la société grâce à la science et à l'éducation. Guidée par son amie Soeur Sara, la narratrice découvre une civilisation pacifique où l'énergie solaire a remplacé le charbon, où les crimes ont disparu, et où le savoir féminin a vaincu l'oppression. Dans ce Ladyland lumineux, les jardins flottants côtoient les laboratoires, et la sagesse a triomphé de la violence. Publiée en 1905, cette novella satirique et poétique consacre le talent et l'audace de Rokeya Sakhawat Hossain, écrivaine bengali. Plus d'un siècle après sa publication, Le Rêve de Sultana demeure une oeuvre fondatrice, célébrant la puissance de l'imagination pour repenser le monde.