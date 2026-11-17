Antoinette et Quimangetout préparent les fêtes de Noël. Ils pâtissent de délicieux gâteaux à la cannelle pour les enfants de l'école. Mais voilà que les biscuits disparaissent et que le voleur n'est autre que le Père Noël ! Ce dernier explique qu'un petit garçon en a demandé la recette. Il propose alors à nos deux amis de venir au Pôle Nord. Si les lutins sont ravis, la Mère Noël accueille d'un mauvais oeil ces concurrents. Mais elle va vite comprendre qu'ils sont là pour les aider et tous ensemble, ils vont embaumer le Pôle Nord de savoureuses odeurs gourmandes : chocolat chaud, pain d'épices... sans oublier l'incontournable bûche de Noël !!