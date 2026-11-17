Cet ouvrage de vocabulaire est à destination des adolescents, adultes, faux débutant qui souhaitent rapidement être autonomes pour s'exprimer en anglais au quotidien. Conçu pour aider à acquérir une base solide en anglais ou enrichir ses connaissances de façon efficace et progressive, il comprend une sélection des mots couramment utilisés et importants à connaître. Les plus : · Mots regroupés par thèmes, souvent illustrés. · Pas de mots inutiles. · Petites listes agrémentées de trucs et astuces pour mieux comprendre et mémoriser. · Exercices et jeux d'entraînement corrigés reprenant systématiquement tous les sous-thèmes étudiés dans les chapitres. · Un fichier audio systématiquement associé aux blocs de vocabulaire. · Un grand test bilan en fin d'ouvrage pour réviser ou autoévaluer ses progrès.