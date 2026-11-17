Comment dire... que ce livre n'est pas une simple liste de mots turcs ? Avec cet ouvrage, vous ne découvrirez pas seulement des mots, vous entrerez dans une langue vivante, porteuse d'histoires, d'émotions et de culture. Destiné aux débutants, ce livre propose 15 thématiques du quotidien comprenant chacune : - Un voyage culturel : des sujets passionnants pour découvrir la culture turque à travers chaque thème - Des mots-clés essentiels : substantifs, adjectifs et verbes utiles dans la vie de tous les jours - Des phrases prêtes à l'emploi : des exemples simples, naturels et faciles à réutiliser - Des expressions et proverbes : des tournures typiques expliquées avec soin pour mieux comprendre la langue Apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser du vocabulaire, c'est aussi comprendre une manière de penser, de vivre et de communiquer. Ce livre a été conçu pour vous accompagner pas à pas, avec douceur et simplicité, afin de rendre l'apprentissage plus vivant et plus humain. Chaque chapitre peut être abordé indépendamment, selon vos envies et votre rythme. Petit plus : chaque chapitre est accompagné d'audios téléchargeables pour vous aider à travailler la prononciation et à vous familiariser avec la langue. Que vous appreniez le turc par curiosité, par passion ou par nécessité, ce livre vous ouvrira les portes d'un univers linguistique et culturel riche et chaleureux.