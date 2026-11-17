Lorsque la famille Warner emménage dans une ancienne demeure près du village de Mattaincourt, Julia est loin d'imaginer ce qui l'attend. Très vite, des phénomènes inexplicables viennent perturber son quotidien. Des bruits dans la nuit, des ombres furtives, d'étranges sensations... Julia commence à douter de ce qu'elle voit et de ce qu'elle entend. Déterminée à comprendre ce qui se cache derrière les murs de cette maison, Julia se lance dans une quête de vérité qui va la projeter entre le monde des Vivants et celui des Morts.