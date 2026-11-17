Dans sa série Gwiskan / Revêtir , Aurélie Scouarnec photographie celles et ceux pour qui le port des costumes de Bretagne revêt un sens intime, au sein des cercles celtiques. A l'occasion de championnats ou de festivités, elle a suivi l'activité de ces différents groupes, avec une attention particulière portée aux gestes d'habillage entre femmes, en dehors de la représentation publique. Temps suspendu des préparatifs, des répétitions, de l'attente. Dans ce cérémonial où se chuchote la méticulosité du geste, les images tentent de s'approcher de la vie intime du costume et de son porteur, des liens qui s'activent entre les étoffes et les corps. Ce projet a été réalisé avec l'aide de la confédération Kenleur, entre 2022 et 2024.