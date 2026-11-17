Derek Niemann, fils d'immigrants allemands au Royaume-Uni, est à Berlin pour une conférence lorsqu'il décide par curiosité de trouver la maison de Karl, son grand-père paternel. Quand il cherche le nom de ce dernier en ligne, il fait une découverte glaçante : Karl était le SS-Hauptsturmführer Niemann, condamné en 1945 pour crimes contre l'humanité. Cette révélation altère le cours de sa vie. Il consacre plusieurs années à des recherches et des entrevues avec sa famille élargie afin de comprendre qui était vraiment cet homme que son père décrivait comme un simple fonctionnaire, mais que la postérité accuse d'avoir supervisé l'esclavage des camps de concentration à une échelle industrielle. Derek révèle peu à peu l'engrenage qui amena Karl Niemann à cette compromission monstrueuse. Karl avait rejoint le parti nazi en 1929. En 1933, lorsque Hitler arriva au pouvoir, il fut licencié de son poste dans une imprimerie. Avec trois jeunes enfants à nourrir, il accepta de rencontrer, sur la recommandation de son propriétaire, un homme qui pourrait l'aider à retrouver du travail. Il s'agissait du bras droit d'Heinrich Himmler. Dès lors, le rôle de Karl dans la SS ne cessa de grandir. En 1936, il vivait à Dachau, travaillant dans l'administration du camp d'entraînement SS attenant au camp. Pendant la guerre, transféré à Berlin, il était envoyé dans toute l'Europe occupée pour contrôler le travail des déportés. En 1945, tandis que les Soviétiques avançaient vers Berlin, il déplaça sa famille vers les Alpes, passant de nouveau par Dachau, où la Shoah était à son paroxysme. Quand la guerre fut finie et qu'il eut purgé une courte peine de trois ans d'emprisonnement, sa femme Minna et lui dissimulèrent toute trace de leur passé nazi, laissant à leur petit-fils Derek de sinistres mystères. Karl éprouva-t-il des remords pour l'horreur à laquelle il avait participéA ? Comment Minna, qui ne cachait pas son antipathie pour les nazis, put-elle accepter les activités de son mariA ? Un nazi dans la famille retrace le parcours d'Allemands ordinaires qui choisirent, par passivité ou par intérêt personnel, de fermer les yeux sur les conséquences terribles de leurs actions.