VOUS CONNAISSEZ CES FILMS CULTES TELS QUE LES TONTONS FLINGUEURS, LES BARBOUZES, LE MONOCLE NOIR, LE PROFESSIONNEL ... IL A TOURNE AVEC LES PLUS GRANDS : VENTURA, BELMONDO, DELON DECOUVREZ L'AUTEUR DERRIERE TOUS CES FILMS CULTES AVEC CE 1er LIVRE CONSACRE AU CINEASTE GEORGES LAUTNER Georges Lautner, l'oeil du professionnel revient sur le parcours d'un cinéaste trop souvent résumé aux Tontons flingueurs. A travers l'analyse d'une filmographie riche de plus de quarante longs-métrages, l'ouvrage révèle la diversité et la modernité d'un auteur capable de naviguer entre comédie, polar et drame. En recontextualisant ses films et ses collaborations, à l'aide d'archives rares et d'entretiens inédits, Sylvain Perret rétablit la place de Lautner comme figure majeure du cinéma populaire français.