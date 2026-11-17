A quinze ans, Marie voit son monde basculer lorsque son petit frère Julien tombe malade. Commence alors une harassante traversée marquée par la douleur, le deuil et des silences qui laisseront en elle une empreinte indélébile. Pourtant, malgré l'épreuve, la vie continue. Des rencontres inattendues, des signes troublants et d'inestimables moments de grâce éclairent son chemin. De l'adolescence à l'âge adulte, Marie apprend à avancer, à protéger les siens et, peu à peu, à se reconstruire. Comme si... est le récit d'une existence jalonnée par la fêlure, mais aussi portée par l'amour et l'espoir. Un ouvrage intime sur les traces que laissent les absents, sur ce que l'on fait de nos blessures et sur cette force discrète qui nous pousse à continuer. Parce que même après le chaos, une lumière persiste. Et parfois, sans le savoir, la renaissance a déjà commencé.