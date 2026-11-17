A quatre-vingt-dix ans, Gilles mène une existence solitaire, marquée par les regrets et le poids des souvenirs. Après la disparition de son épouse, il décide de tout quitter pour entreprendre un ultime voyage à travers le monde. De la Suisse à l'Asie, en passant par la Grèce, chaque destination devient l'occasion de revisiter son passé, ses amours, ses échecs et ses choix de vie. Au fil de ses rencontres et de ses réflexions, il redécouvre le plaisir de vivre et s'interroge sur ce qu'aurait pu être son existence s'il avait emprunté d'autres chemins. A la recherche du temps passé est un récit introspectif sur la mémoire, le poids des années et la quête de sérénité au crépuscule de la vie.