Certaines guerres ne font jamais la une. Pourtant, elles peuvent changer le cours de l'Histoire. A partir de faits réels habilement romancés, Georges Brau entraîne Paul au coeur d'opérations clandestines menées par des soldats de l'ombre. Des missions dont personne ne parle, des enjeux que l'on préfère garder confidentiels et des dangers qui surgissent là où on ne les attend pas. Entre action, tension et révélations, Paul avance sur une ligne de crête où la moindre erreur peut être fatale. Chaque objectif dévoile une part d'un monde invisible, où la vérité ne doit jamais franchir le seuil du secret.