Et si les principes de Sun Tzu pouvaient devenir vos meilleurs atouts en entreprise ? Dans un environnement où la concurrence s'intensifie, savoir prévoir, décider et agir avec stratégie est essentiel. Inspiré de L'Art de la guerre, cet ouvrage transpose les enseignements de Sun Tzu au marketing, au management et à la prise de décision. Il montre comment élaborer un procédé efficace, anticiper les évolutions du marché et les mouvements de la concurrence, mobiliser ses équipes et transformer chaque choix en résultat concret. A travers une approche pratique nourrie par l'expérience, ce guide propose des méthodes et des outils pour mieux analyser, ajuster ses options et développer un véritable avantage stratégique. Entrepreneurs, dirigeants et managers : apprenez à penser comme un tacticien pour faire de chaque décision un levier de performance.