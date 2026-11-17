Nina grandit dans un foyer où la peur, les coups et les humiliations lui volent son enfance. Elle s'accroche pourtant à une promesse : un jour, elle sera libre. Mais l'amour espéré devient à son tour une nouvelle prison. Désormais mère, Nina doit trouver le courage de briser l'emprise pour protéger ses enfants. Des rencontres et des amitiés inattendues lui offrent alors la possibilité d'une autre vie. Chaque pas vers la liberté l'oblige à affronter ce qu'elle avait appris à taire. Comment apprendre à faire confiance quand ceux qui devaient vous aimer vous ont appris à trembler ?