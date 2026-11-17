NYW "NEW YORK WEDDINGS" rassemble une série de fragments extraits des carnets de notes photographiques de Philippe Dollo, réalisés sur une période de 12 ans de 1997 à 2008. Etabli d'abord à Massapequa, commune de la banlieue "WASP" de Long Island, il déménage en 2001 avec son épouse à Brooklyn, au coeur du mythique quartier afro-américain de Bedford-Stuyvesant (Bed Stuy). Cette expérience de vie dans des faubourgs usuellement ignorés par les photographes va lui permettre d'aborder profondément et intimement la ville de l'intérieur, que ce soit via son quotidien familial, la vie dans les quartiers qu'il habite, ou en photographiant en immersion au sein d'innombrables fêtes de mariage. Au fil des années, une grande pluralité va découler de son travail, reflet naturel de la diversité labyrinthique de New York. Face aux milliers de tirages et de planches contacts, les Editions Le Mulet ont choisi quatre thématiques récurrentes qui vont chacune se décliner en livres/carnets de différents formats, rassemblés dans une boîte qui semble sortir directement des archives du photographe.