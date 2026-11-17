Raoul Vaneigem poursuit avec cet ouvrage la quête d'un dépassement des voies sans issue dans lesquelles s'est jetée l'espèce humaine depuis le Néolithique. Explorant les fondations gémellaires des sociétés humaines entre prédation et entraide, il préconise une insurrection quotidienne et pacifique capable d'harmoniser nos désirs et de dépasser les violences dénaturées qui structurent ce monde agonisant : l'Economie, l'Etat, la Religion, le Patriarcat... Son hypothèse est si évidente qu'elle sera sans doute jugée inadmissible : seules les possibilités infinies offertes par la prééminence acratique de la femme, la renaissance de l'enfant et un style de vie fondé sur la pansexualité de l'amour affiné nous permettront de basculer vers l'Harmonie chère à Charles Fourier.