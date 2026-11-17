Dans un environnement marqué par l'accélération des transformations numériques, la commercialisation des programmes immobiliers ne peut plus se limiter aux méthodes traditionnelles. Les attentes des acquéreurs évoluent, les outils digitaux se multiplient et les modèles d'affaires sont appelés à se réinventer. A travers le cas des Résidences Méambly, situées à Assinie, l'auteur propose une démarche innovante fondée sur la digitalisation des processus commerciaux. Dans cet ouvrage, il développe un véritable modèle de commercialisation de projets immobiliers, mettant l'accent sur la dématérialisation des processus, les nouvelles stratégies marketing et les mécanismes susceptibles d'améliorer l'accès à l'immobilier en Afrique. Face à ces nouveaux défis, l'auteur conjugue expertise de terrain, vision entrepreneuriale et leadership scientifique afin de proposer des solutions adaptées aux réalités africaines. Cet ouvrage s'inscrit dans la volonté de son auteur de contribuer à la réflexion sur les enjeux économiques du continent africain en proposant des pistes concrètes à destination des acteurs du secteur. Avec ce troisième opus, Evariste Méambly poursuit ainsi son travail d'analyse des grands enjeux du développement africain et met son expérience au service des professionnels comme des porteurs de projets.