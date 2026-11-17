Igor a dix ans et une seule obsession : les cadeaux. Désagréable avec sa soeur, calculateur avec ses amis, il n'envisage son anniversaire que comme une occasion de recevoir. Mais son grand-père, invité surprise, va bouleverser ses plans : il confisque tous les présents et remet à Igor une unique graine, toute sèche, toute moche. Le contrat est clair : soigner cette graine jusqu'à ce qu'elle donne un fruit, et les cadeaux seront rendus. Un roman court, dense et parfaitement rythmé. En moins de cent pages, Gilles Abier réussit un tour de force : raconter la métamorphose intérieure d'un enfant sans jamais tomber dans la leçon de morale. Le récit avance avec humour, légèreté et une belle économie de mots - ce qui en fait un premier roman idéal pour les lecteurs en construction.