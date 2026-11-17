Ce tome 5 est le dernier de la série sur la géopolitique du football. Ici, il est question du XXIe siècle. Tout comme le XXe débute en 1914, le XXIe, lui, commence en 1991, date de la chute de l'Empire soviétique et de ses satellites européens. Un tome entier pour une période de seulement 35 ans, avec une actualité brûlante qui traite de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis et des derniers développements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors qu'on pensait, une fois la Guerre froide terminée, qu'allait s'ouvrir une période de paix sans précédent dans le monde, de nouvelles menaces apparaissent. La décomposition de l'Union soviétique et des pays situés au-delà du Rideau de fer portait en elle les germes des deux conflits les plus meurtriers en Europe depuis 1945 (Yougoslavie, Ukraine, Proche-Orient...) et de leur cohorte de crimes contre l'Humanité, de crimes de guerre et d'épurations ethniques que l'on pensait ne plus jamais revoir. Le monde du sport, et du football, sera bien évidemment considérablement impacté par ces événements. On découvrira dans ce dernier tome un monde nouveau fait de pays neufs qui sont aujourd'hui au 3e dessous pour qui a vécu leurs exploits d'antan. mais également de nouveaux espaces jusque-là vierges pour le ballon rond (Pays du Golfe persique, Chine, Etats-Unis, Corée du Sud et Japon, Afrique du Sud), gagné par une mondialisation débridée sans foi ni loi et son corollaire : des fonds illimités, le plus souvent volatiles et générateurs d'ascensions vertigineuses puis de chutes brutales pour les clubs, achetés et revendus comme on ferait d'actions en bourse. On ne parle désormais plus que d'investisseurs, d'ailleurs très rarement au fait des choses du football, et de millions, tandis que la FIFA engrange des milliards qui ne profitent pas toujours au développement du beautiful game mais terminent bien souvent dans les poches des hiérarques de Zurich qui vendent leurs voix aux plus offrants ou des potentats des fédérations nationales qui les élisent tous les quatre ans...