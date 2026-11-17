Le jour où votre âge commence à compter davantage que votre expérience, tout change. Sans prévenir, les promotions deviennent plus rares. Les recruteurs hésitent. Les doutes s'installent. Pourtant, vous êtes souvent au sommet de votre expertise. A travers 100 questions concrètes, les auteurs apportent des réponses claires, sans langue de bois, nourries de leur expérience de dirigeants, de DRH et d'accompagnateurs de carrière. Un livre lucide, pratique et résolument optimiste pour transformer l'expérience en avantage concurrentiel. Parce qu'après 50 ans, l'histoire professionnelle n'est pas terminée. Elle prend simplement une nouvelle direction.