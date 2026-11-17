Au début des années 1980, Irina Liebmann entre dans un immeuble de Prenzlauer Berg, quartier alors populaire à Berlin-Est, et entreprend de recueillir les histoires des habitants, pour constituer le portrait d'un microcosme. Ce sont des histoires d'enfance et de luttes, des drames familiaux, des anecdotes locales ou professionnelles, des chemins de vie qui mènent à cet endroit-là sans qu'on sache toujours pourquoi, le livre témoignant en fin de compte d'un monde qui va bientôt s'effondrer (il ne le sait pas), de ses objets, de ses aspirations et de sa façon de se raconter dans l'Histoire.