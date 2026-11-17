Au coeur du Jura, dans un paisible village, deux frères jumeaux s'affrontent dans le grenier d'une demeure bourgeoise. Identiques en apparence depuis leur plus tendre enfance, ils sont pourtant profondément différents. Entre eux, un lien indéfectible, fait de complicité autant que de tensions, devient peu à peu le théâtre d'un affrontement sans retour. L'un va mourir. L'autre survivra. Mais lequel ? Lorsque les apparences commencent à se fissurer, une manipulation machiavélique se dévoile, faisant basculer leur histoire dans une spirale aussi troublante qu'imprévisible. Rebondissements, émotion et tension psychologique se conjuguent dans un récit où rien n'est jamais tout à fait ce qu'il semble être, invitant le lecteur à questionner chaque certitude jusqu'à la dernière page.