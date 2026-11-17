Depuis quatre ans, un vélo Bianchi vert céleste, offert en 1952 par le légendaire Fausto Coppi à son grand-père, demeure suspendu dans le couloir du narrateur. Un matin de juillet, celui-ci décide enfin de l'enfourcher. L'impossible se produit : le célèbre cycliste italien apparaît à ses côtés, prêt à l'accompagner sur les routes du Tour de France. Des cols alpins aux vignobles du Piémont commence une aventure hors du temps, ponctuée de confidences sur la gloire, les rivalités, les amours interdites et les tragédies du champion. Au fil des kilomètres, ce périple se transforme en une quête intime, révélant les secrets d'un héritage marqué par les non-dits et l'absence. Inspiré d'une histoire familiale réelle, Mon été avec Coppi explore avec sensibilité la mémoire, le deuil et la force des liens qui transcendent les générations.