Cet ouvrage propose des éléments pour une "éthique sociale" , à la fois une contribution à la philosophie sociale et une éthique appliquée pour le travail social, comme on parle d'une "éthique médicale" pour les soignants. L'éthique sociale dont il est question ici concerne les personnes en situation de vulnérabilité, ce que nous sommes tous potentiellement, au gré des accidents de la vie, de la maladie ou de la vieillesse. Ce livre s'adresse donc à toute personne ayant affaire à la vulnérabilité humaine, la sienne et celle des autres, et à toutes celles et ceux qui accompagnent des personnes vulnérables en général, travailleurs sociaux et professionnels en charge de la protection des personnes vulnérables. Parmi eux, deux figures se distinguent : le Conseiller en Economie Sociale Familiale (CESF), qui est un travailleur social, et le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM), qui est un auxiliaire de justice. L'ouvrage met en lumière la complémentarité de ces deux métiers, tout en soulignant l'injustice épistémique dont ils souffrent : malgré l'expertise acquise dans l'exercice de leurs missions, leurs connaissances et leur expérience demeurent trop peu reconnues par les décideurs des politiques sociales. Une réflexion essentielle pour tous ceux qui accompagnent, protègent et soutiennent les personnes vulnérables, et une invitation à enrichir la réflexivité sur leur pratique.