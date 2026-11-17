Adam, boxeur au caractère explosif, s'est forgé une notoriété sous le nom de Fury en combattant dans l'arène. Au sommet de sa carrière, il veut raccrocher ses gants après un dernier match qui l'opposera à un challenger plutôt atypique, Scavenger, membre des Royals. Les clubs de bikers, Adam les connaît. Sa jumelle, Axelle, est la régulière d'un Blood Men, pour son plus grand déplaisir. Laurie, kinésithérapeute, est envoyée par la fédération pour s'occuper des deux athlètes avant le championnat. Enjouée et sociable, elle cache pourtant une faille qu'elle ne laisse pas facilement voir au premier venu. Admirant Fury depuis de nombreuses années, elle est pressée de travailler avec lui, même si sa première approche ne s'est pas passée comme elle l'aurait souhaité. Dans ce climat tendu où des étincelles peuvent jaillir à tout instant, deux clubs qui s'invitent dans l'équation et un père qui refait surface pour réclamer son dû, comment Adam arrivera-t-il à faire front tout en restant concentré sur sa future victoire ?