Comment se libérer du poids du passé sans renier ce qui nous a construit ? Dans le face-à-face singulier avec son psychanalyste, l'auteur entreprend de remonter le fil de son existence. Les souvenirs affleurent par fragments : une enfance traversée par la guerre, les silences familiaux, la perte d'un frère, les blessures enfouies que le temps n'a pas effacées. Au rythme des séances, la parole se cherche, résiste, dévie, puis se libère. Ce qui semblait confus prend forme, ce qui faisait douleur devient peu à peu intelligible. Entre colère et apaisement, l'auteur explore les zones les plus intimes de sa mémoire. Mais ce chemin est aussi jalonné de lumières. L'écriture, la musique, l'art, la mer, les rencontres, sont nés de la transformation de l'héritage du passé en mouvement vers l'avenir. Larguer les amarres est un regard libérateur face à tant de liens invisibles qui entravent l'existence.