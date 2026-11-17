"Elle est faite pour moi, et je suis fait pour elle. Si je dois déclencher une guerre pour l'avoir, alors, qu'il en soit ainsi". La quête des Artéfacts du Coeur Faelith entraîne Iria, Marius et leurs compagnons jusqu'aux confins des royaumes. Des profondeurs de la Morcia aux cités suspendues des Lyfts, chaque relique les rapproche un peu plus de leur objectif... mais les confronte également à des créatures ancestrales, à des souverains prêts à tout pour protéger leurs secrets, et à des révélations susceptibles de bouleverser le destin de tous les peuples. Les royaumes accepteront-ils de leur céder ces trésors... ou devront-ils les conquérir au prix du sang ? Tandis que les tensions entre les quatre factions s'intensifient, l'ancienne prophétie se referme inexorablement sur Iria et Marius. Ceux qui n'auraient jamais dû s'aimer voient leur lien devenir plus puissant que jamais, menaçant de plonger le monde dans le chaos. Dans un univers où les alliances se brisent aussi vite qu'elles se nouent, une seule question demeure... Ami... ou ennemi ?