Dans la forêt d'automne, Pilou l'écureuil, Barnabé le sanglier et Luna la chauve-souris partent à la recherche de châtaignes pour préparer une bonne soupe. Tout semble parfait... jusqu'à ce qu'une maladresse vienne gâcher leur baladeâ! La confection de la soupe paraît bien compromise... à moins que de nouveaux amis puissent les aiderâ? Entre bêtises, entraide et une bonne soupe maison, cette histoire tendre et pleine de rebondissements célèbre l'amitié, l'automne et les petits plaisirs partagés.