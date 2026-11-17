Vous vous débrouillez en espagnol, mais quelque chose vous échappe encore ? Maîtriser une langue ne se résume pas à connaître sa grammaire. Pourquoi quelqu'un "se va por las ramas" ? Qui "corta el bacalao" et pourquoi certains cherchent-ils à "arrimer el ascua a su sardina" ? Ce livre propose 150 expressions idiomatiques en espagnol avec traduction, exemples et commentaires, accompagnées d'illustrations en couleurs. Derrière ces expressions se cachent des façons de penser, de voir le monde et de raconter la réalité propre à la culture espagnole. Elles constituent l'une des clés d'accès à la langue vivante, présentes dans les conversations quotidiennes, la presse, les séries, la littérature ou encore l'humour. Cet ouvrage vous invite à un voyage linguistique pour passer de la simple compréhension de l'espagnol à une véritable maîtrise de sa richesse linguistique et culturelle.