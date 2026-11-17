Et si les plus belles leçons de français se cachaient dans les textes de rap que nous écoutons chaque jour ? A travers les paroles d'artistes majeurs du rap francophone, cet ouvrage propose une découverte vivante et accessible des figures de style. Comparaisons, métaphores, personnifications, antithèses, hyperboles ou encore chiasmes : chaque procédé est expliqué simplement, illustré par des exemples issus de morceaux connus et accompagné d'exercices ludiques favorisant l'analyse et la réflexion. Conçu pour les amoureux de la langue de tous âges, ce livre montre que la poésie n'appartient pas seulement aux classiques : elle résonne aussi dans les textes contemporains. Une invitation à mieux comprendre le pouvoir des mots, à enrichir son expression et à découvrir le rap comme un formidable laboratoire d'écriture.