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#Roman francophone

Point d'ancrage

Leta Blake

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La chute a été brutale. La guérison n'est pas une ascension solitaire - et l'amour a le pouvoir d'envoyer de l'aide quand on s'y attend le moins. D'un partenaire farouchement loyal à une figure maternelle inébranlable, d'une directrice de centre déterminée à une communauté de grimpeurs à laquelle ils ne s'attendaient pas, Dan et Sejin se retrouvent soutenus par une chose rare : une famille de coeur qui croit en eux. En leur amour. En leur avenir. Car cette chute n'est pas la fin de leur histoire. C'est maintenant que tout ce qui est réel commence.

Par Leta Blake
Chez Juno publishing

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Auteur

Leta Blake

Editeur

Juno publishing

Genre

Romance et érotique LGBT

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Point d'ancrage

Leta Blake trad. Clara Gay

Paru le 15/11/2026

564 pages

Juno publishing

25,00 €

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Scannez le code barre 9791070114322
9791070114322
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