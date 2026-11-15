Point d'ancrage

La chute a été brutale. La guérison n'est pas une ascension solitaire - et l'amour a le pouvoir d'envoyer de l'aide quand on s'y attend le moins. D'un partenaire farouchement loyal à une figure maternelle inébranlable, d'une directrice de centre déterminée à une communauté de grimpeurs à laquelle ils ne s'attendaient pas, Dan et Sejin se retrouvent soutenus par une chose rare : une famille de coeur qui croit en eux. En leur amour. En leur avenir. Car cette chute n'est pas la fin de leur histoire. C'est maintenant que tout ce qui est réel commence.