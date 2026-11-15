Le Père Noël n'existe pas !

Vive la magie de Noël ! les loupiottes, le sapin, les cadeaux et... le père Noël ! Ou dirions-nous : vive la folie du mensonge et le massacre des innocents ? Eh oui, comment nos enfants au coeur pur peuvent-ils se former avec de bonnes valeurs, si leurs parents les trahissent éhontément dès leur plus jeune âge ? Qu'y a-t-il de prometteur à se soumettre à une société de désirs qui prend ses propres enfants pour des jouets ? Cette aberration mondialisée doit cesser ! Choisissons la vérité ! Cette mascarade voile un abyssal problème : croire qu'un sauveur nous portera et satisfera tous nos désirs. Cette puérilité est indigne de notre Humanité. Optons pour la vraie VIE : l'évolution de l'esprit ! Avec responsabilité, effort vertueux, rayonnement et sens du sacré. Pierre Lassalle nous révèle comment et pourquoi activer LA solution, impulsée par le Christ il y a 2000 ans : le héros est celui qui se sauve lui-même ! Oui ! Tel est le plus beau cadeau à offrir à notre futur ! Et c'est maintenant. L'horizon dans la joie, Par nos actes de foi !