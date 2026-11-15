Le petit reclus illustré

Né à Sainte-Foy-la-Grande en 1830, Elisée Reclus fut un grand voyageur et sa Nouvelle Géographie universelle, en 19 volumes, lui valut une renommée mondiale. Il est aussi l'auteur de L'Homme et la Terre et de plus petits opuscules, comme l'Histoire d'un ruisseau, qui témoignent de son grand talent littéraire et de ses convictions précocement écologiques. Communard qui connut la prison et l'exil, le géographe fréquente toutes les personnalités anarchistes de son époque. Il est l'ami de Bakounine, de Kropotkine, de Nadar ou encore d'Alexandra David-Néel. "Communiste libertaire" convaincu, Reclus prend aussi position pour l'union libre, le végétarisme et même le naturisme. "Une harmonie secrète s'établit entre la terre et les peuples qu'elle nourrit, et quand les sociétés imprudentes se permettent de porter la main sur ce qui fait la beauté de leur domaine, elles finissent toujours pas s'en repentir" . Elisée Reclus nous apprend que les combats pour la liberté de l'Homme, pour la nature et pour la beauté sont en réalité les mêmes. Plus que jamais peut-être, sa pensée féconde et généreuse peut nous aider à comprendre le présent et à imaginer l'avenir.