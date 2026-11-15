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Servir au sommet

Gérard Fayet, Sylvain Couloumy

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Depuis 75 ans, les CRS montagne affrontent les sommets pour sauver des vies. Eté comme hiver, en haute montagne comme en canyon, dans les avalanches comme sur les parois, ils interviennent là où le dangerne laisse aucune place à l'erreur. Courage, sang-froid, solidarité : leur engagement se joue souvent à la limite des possibles, dans ces instants où une vie ne tient parfois qu'à quelques gestes. Conçu par Sylvain Couloumy, sauveteur pendant 30 ans et guide de haute montagne, cet ouvrage raconte ces hommes et ces femmes qui ont fait du secours une vocation. Il donne aussi une large place à leurs témoignages, leurs récits, leurs émotions. Pendant plusieurs mois, Gérard Fayet a partagé leur quotidien pour en saisir, par l'image, la force et l'intensité. Nicolas Thiébault, lui-même acteur du secours pendantprès de 40 ans, en retrace l'histoire, des premiers sauvetages aux missions d'aujourd'hui. En ouverture, quatre regards au sommet de cette histoire : Bernard Airenti, acteur majeur de l'évolution du secours en montagne ; Sophie Lavaud, première Française à avoir gravi les "Quatorze 8000" de la planète ; Louis Laugier, directeur général de la Police nationale ; Jean-Cyrille Reymond, directeur centraldes compagnies républicaines de sécurité.

Par Gérard Fayet, Sylvain Couloumy
Chez Victor Le Brun

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Auteur

Gérard Fayet, Sylvain Couloumy

Editeur

Victor Le Brun

Genre

Montagne

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Servir au sommet

Gérard Fayet, Sylvain Couloumy

Paru le 15/11/2026

240 pages

Victor Le Brun

39,90 €

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