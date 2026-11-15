Quand la compassion devient-elle dangereuse ? Dans L'empathie suicidaire, Gad Saad examine les conséquences d'une empathie qui échappe au jugement critique. A partir de la psychologie évolutionniste, il interroge les décisions prises au nom des bonnes intentions et leurs effets sur la vie collective. Un essai sur les rapports entre émotion, raison et responsabilité, qui invite à penser les limites de la compassion. Première traduction française de Suicidal Empathy : Dying to Be Kind. Traduction et notes de Radu Stoenescu.