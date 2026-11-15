Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Essais

L’empathie suicidaire

Gad Saad

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand la compassion devient-elle dangereuse ? Dans L'empathie suicidaire, Gad Saad examine les conséquences d'une empathie qui échappe au jugement critique. A partir de la psychologie évolutionniste, il interroge les décisions prises au nom des bonnes intentions et leurs effets sur la vie collective. Un essai sur les rapports entre émotion, raison et responsabilité, qui invite à penser les limites de la compassion. Première traduction française de Suicidal Empathy : Dying to Be Kind. Traduction et notes de Radu Stoenescu.

Par Gad Saad
Chez Editions Carmin

|

Auteur

Gad Saad

Editeur

Editions Carmin

Genre

Cerveau et psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L’empathie suicidaire par Gad Saad

Commenter ce livre

 

L’empathie suicidaire

Gad Saad trad. Radu Stoenescu

Paru le 15/11/2026

272 pages

Editions Carmin

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493247131
9782493247131
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Gaston Lagaffe reste devant Sarah Knafo, neuf BD dans le top 20 La politique bouscule les meilleures ventes : Jean-Luc Mélenchon en tête "Tout le monde peut lire ce roman et même devrait le lire" Nothomb chez Gallimard : l'arrivée de son amie trouble déjà la fête
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.