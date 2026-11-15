Vous avez pioché l'Alter Alien. Dans votre futur je vois... je vois des plantes. Je vois du métal. Je vois l'espace, infini, inconnu. Je vois un premier contact insolite mais révélateur de votre nature. Pour ce deuxième opus de la collection Janus, les tarots littéraire des éditions Hikaya, Noemie Lamos et de Yasser Abu el-Hassab vous transporteront dans deux histoires, chacune à sa façon, où la communication semble impossible avec des altérités apparemment absolues... Et pourtant !