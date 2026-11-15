Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Imaginaire

Alter-Alien

Yasser Abu-El-Hassab, Noëmie Lemos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous avez pioché l'Alter Alien. Dans votre futur je vois... je vois des plantes. Je vois du métal. Je vois l'espace, infini, inconnu. Je vois un premier contact insolite mais révélateur de votre nature. Pour ce deuxième opus de la collection Janus, les tarots littéraire des éditions Hikaya, Noemie Lamos et de Yasser Abu el-Hassab vous transporteront dans deux histoires, chacune à sa façon, où la communication semble impossible avec des altérités apparemment absolues... Et pourtant !

Par Yasser Abu-El-Hassab, Noëmie Lemos
Chez Editions Hikaya

|

Auteur

Yasser Abu-El-Hassab, Noëmie Lemos

Editeur

Editions Hikaya

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Alter-Alien par Yasser Abu-El-Hassab, Noëmie Lemos

Commenter ce livre

 

Alter-Alien

Yasser Abu-El-Hassab, Noëmie Lemos trad. Davide Knecht

Paru le 15/11/2026

176 pages

Editions Hikaya

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488441070
9782488441070
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Gaston Lagaffe reste devant Sarah Knafo, neuf BD dans le top 20 La politique bouscule les meilleures ventes : Jean-Luc Mélenchon en tête "Tout le monde peut lire ce roman et même devrait le lire" Nothomb chez Gallimard : l'arrivée de son amie trouble déjà la fête
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.