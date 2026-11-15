Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Essais

Bordeluche

Xavier Rosan, Jean-Pierre Hiéret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Bordeluche invite à un voyage à travers les méandres de l'argot local de Bordeaux qui a laissé des empreintes insoupçonnées dans l'usage courant. A l'aide d'anecdotes hautes en couleur, de témoignages émouvants, d'échos de la scène populaire d'antan, Jean-Pierre Hiéret révèle un parler bordeluche pétulant et généreux, pas toujours distingué, mais drôle. Loin des clichés de " la belle endormie " et de " l'aristocratie du bouchon ", ce lointain descendant du gascon ressuscite un Bordeaux populaire, campagnard, bavard, fait de cares et de trognes qui, tout autant que les intendants de l'époque classique, ont façonné l'identité du Port de la Lune.

Par Xavier Rosan, Jean-Pierre Hiéret
Chez La Geste

|

Auteur

Xavier Rosan, Jean-Pierre Hiéret

Editeur

La Geste

Genre

Langues régionales

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bordeluche par Xavier Rosan, Jean-Pierre Hiéret

Commenter ce livre

 

Bordeluche

Xavier Rosan, Jean-Pierre Hiéret

Paru le 15/11/2026

152 pages

La Geste

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035335038
9791035335038
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Gaston Lagaffe reste devant Sarah Knafo, neuf BD dans le top 20 La politique bouscule les meilleures ventes : Jean-Luc Mélenchon en tête "Tout le monde peut lire ce roman et même devrait le lire" Nothomb chez Gallimard : l'arrivée de son amie trouble déjà la fête
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.