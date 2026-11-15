Le Bordeluche invite à un voyage à travers les méandres de l'argot local de Bordeaux qui a laissé des empreintes insoupçonnées dans l'usage courant. A l'aide d'anecdotes hautes en couleur, de témoignages émouvants, d'échos de la scène populaire d'antan, Jean-Pierre Hiéret révèle un parler bordeluche pétulant et généreux, pas toujours distingué, mais drôle. Loin des clichés de " la belle endormie " et de " l'aristocratie du bouchon ", ce lointain descendant du gascon ressuscite un Bordeaux populaire, campagnard, bavard, fait de cares et de trognes qui, tout autant que les intendants de l'époque classique, ont façonné l'identité du Port de la Lune.