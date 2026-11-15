Le regard du mal

Des drames frappent le village de Verme et ravivent une ancienne prophétie : le Mal renaîtra dans le corps d’un enfant né lors d’une nuit de pleine lune rousse. Evaya, jeune femme rationnelle qui rêve d’intégrer l’Académie des Chevaliers Royaux, a grandi loin de ces croyances. Elle partage son temps entre ses entraînements, ses amis et son travail dans la célèbre pâtisserie de ses parents. Pour elle, ces récits ne sont que des superstitions. Jusqu’au jour où les événements s’enchaînent… et où son propre passé commence à la relier à cette légende. Alors que la peur s’installe et que les catastrophes se multiplient, Evaya se lance dans une quête de vérité. Mais plus elle avance, plus ses certitudes vacillent… tout comme son coeur. Car certaines vérités ne se cachent pas. Elles attendent simplement qu’on les regarde autrement.