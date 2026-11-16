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On arrête de compter

Eve Alpi

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"A notre âge, on arrête de compter les Noëls passés ! " Monique, retraitée à la résidence du bois des érables "Noël, cette année, ça peut pas ne pas rater ! " Pierre, retraité à la résidence du bois des érables Les joyeux retraités de la résidence du Bois des Erables croquent la vie avec insouciance. Pourtant, à l'approche de Noël, l'arrivée d'un homme en fauteuil roulant vient perturber Pierre, l'un des habitués de la table 10. Ce nouveau venu semble bien connaître Thomas, le sympathique coach qui motive les résidents, trois fois par semaine. Bizarre...

Par Eve Alpi
Chez Editions Shadow

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Auteur

Eve Alpi

Editeur

Editions Shadow

Genre

Littérature française

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On arrête de compter

Eve Alpi

Paru le 16/11/2026

350 pages

Editions Shadow

18,90 €

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Scannez le code barre 9782493541499
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