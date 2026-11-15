S ! CK #033 bascule dans l'obscurité de Nosferatu. Préparez-vous à plonger dans les entrailles du monstre mythique au fil d'un volume cinéma chargé d'interviews, qui plonge dans la renaissance du vampire et ses inspirations créatives, le tout agrémenté d'illustrations, de concepts et de photos de tournage inédites.Pour donner vie à ce numéro hanté, nous avons réuni une partie des artistes et de l'équipe créative du film de 2024. L'occasion de se replonger dans la genèse du monstre sculpté par David White (Prosthetic Designer) et Traci Loader (Makeup Design). Le directeur artistique Hauke Richter nous a guidés dans l'architecture caverneuse du célèbre château, avant que Linda Muir revienne en détail sur les recherches et la minutie de ses (superbes) costumes. Vous disséquerez aussi la mécanique des plans avec l'artiste storyboard Adam Pescott, les racines expressionnistes de Nosferatu avec Till Holder (Concept Artist), ou encore les interminables râles de la bête avec les sound-designers Damian Volpe et Michael Fentum. Au sommaire, vous trouverez aussi des dizaines d'interviews qui immortalisent les histoires derrière la création de films comme Everything Everywhere All At Once (Jason Kisvarday), Mickey 17 (Edward Ashton, Fiona Crombie), Annihilation (Andrew Whitehurst, Denis Schnegg), Common Side Effects (Vincent Tsui) ou encore Blue Velvet (Duwayne Dunham, Jeff Goodwin). Des discussions parsemées d'illustrations spécialement créées pour ce numéro par des artistes français et internationaux (Aleksey Rico, Alexandre Chaudret, Gauthier Colin, Jeff Goodwin, K. James Duval, Nicolas Bazin, Pat Thomas, Sevan Grand, Shawn Sheehan & Synopsies).