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Meurtres à Lançon-Provence

Lexie Renoir

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Les meurtres reprennent. Et cette fois, les symboles semblent raconter une histoire que Lexie est la seule à pouvoir comprendre. Quelques mois après les événements de l'été, Lexie Robin se réactive. A peine revenue sur le terrain, l'enquêtrice se retrouve confrontée à une série d'assassinats particulièrement macabres, dont chaque scène paraît obéir à un étrange rituel mythologique. Alors qu'elle tente de remonter la piste du meurtrier, une recrue au passé mystérieux rejoint l'équipe de Lançon-Provence. Son arrivée pourrait-elle avoir un lien avec ces crimes ? Pour faire éclater la vérité, Lexie devra s'aventurer là où elle redoute le plus de retourner : dans les zones d'ombre de sa propre vie. Car certains fantômes ne disparaissent jamais... ils attendent simplement le moment idéal pour revenir.

Par Lexie Renoir
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Lexie Renoir

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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Meurtres à Lançon-Provence

Lexie Renoir

Paru le 16/11/2026

264 pages

Le Lys Bleu

23,00 €

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