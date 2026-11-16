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Bruxelles réenchantée

Marie Martinez

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Depuis deux ans, Pierre a disparu sans laisser la moindre trace. Aucun indice, aucune explication, seulement un silence obstiné que son fils Alex refuse d'accepter. Alors que ses recherches semblent vouées à l'échec, un livre étrange fait son apparition à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Entre ses pages, il découvre une autre Bruxelles, peuplée d'anciennes légendes et de forces occultes. Mais pourquoi ce livre surgit-il maintenant ? Qui se cache derrière ces révélations ? Et si les secrets qu'il renferme étaient liés à la disparition de Pierre ? Convaincu que son père cherche à lui transmettre un message, Alex s'engage dans une quête aussi fascinante que périlleuse, sans soupçonner jusqu'où cette piste pourrait le mener.

Par Marie Martinez
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Marie Martinez

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Fantastique

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Bruxelles réenchantée

Marie Martinez

Paru le 16/11/2026

92 pages

Le Lys Bleu

12,50 €

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Scannez le code barre 9791043762338
9791043762338
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